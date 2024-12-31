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Eyüpsultan'da korkunç kaza! Otomobil İETT otobüsüne çarptı: 2 ölü

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.12.2024 23:55
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Eyüpsultan’da korkunç kaza! Otomobil İETT otobüsüne çarptı: 2 ölü

İstanbul Eyüpsultan'da kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçerek İETT otobüsüne çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları otomobilden çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı 2 kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İstanbul Eyüpsultan'da otomobilin karşı şeride geçerek İETT otobüsüne çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda, Alibeyköy istikametine ilerleyen Abdullah Semih Aydın idaresindeki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Karşı şeride geçen otomobil, Erkan Öztürk'ün kullandığı İETT otobüsüne çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Aydın ile yanındaki Ceyda Öztürk ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları otomobilden çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı Aydın ve Öztürk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İETT otobüsünün şoförü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, kontrolden çıkan otomobilin yolun karşı şeridine geçerek, İETT otobüsüne çarpması yer aldı.

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Eyüpsultan’da korkunç kaza! Otomobil İETT otobüsüne çarptı: 2 ölü Eyüpsultan’da korkunç kaza! Otomobil İETT otobüsüne çarptı: 2 ölü Eyüpsultan’da korkunç kaza! Otomobil İETT otobüsüne çarptı: 2 ölü
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