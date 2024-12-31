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Van Gölü Ekspresi'nden yolcularına muhteşem dağ manzarası

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.12.2024 09:28 Güncelleme: 31.12.2024 09:29
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Van Gölü Ekspresi’nden yolcularına muhteşem dağ manzarası

Türkiye'nin en fazla kar alan illerinin başında gelen Bitlis'te, Van Gölü Ekspresi'nin Kirkor Dağı ile buluşmasıyla ortaya kartpostallık görüntüler çıkıyor.

Ankara'dan başlayıp Bitlis'in Tatvan ilçesinde sona eren Van Gölü Ekspresi'nin rotası, Rahva bölgesindeki Kirkor Dağı eteklerinde muhteşem görüntülere sahne oluyor.

MEST EDEN GÖRÜNTÜ

Van-Ankara arası sefer yapan Van Gölü Ekspresi; Ankara, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ ve Muş'un ardından Tatvan'a varıyor. Yolculuğun sonuna doğru Rahva Ovası'ndan geçen tren, karlı Kirkor Dağı ile eşsiz bir manzaranın parçası haline geliyor.

Van Gölü Ekspresi, her kış mevsiminde olduğu gibi bu yıl da yolcularına unutulmaz bir seyahat deneyimi sunuyor.

Trenin geçişi sırasında alınan görüntüler, Kirkor Dağı'nın görkemi eşliğinde karla kaplı düzlüklerden geçen trenin huzur dolu yolculuğu gözler önüne seriliyor.

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Van Gölü Ekspresi’nden yolcularına muhteşem dağ manzarası Van Gölü Ekspresi’nden yolcularına muhteşem dağ manzarası Van Gölü Ekspresi’nden yolcularına muhteşem dağ manzarası
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