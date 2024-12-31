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İstanbul'da yolcu otobüsü alevlere teslim oldu

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Giriş: 31.12.2024 09:30 Güncelleme: 31.12.2024 10:37
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İstanbul’da yolcu otobüsü alevlere teslim oldu

Bağcılar TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsünde yangın çıktı. Otobüsten dumanların yükseldiğini gören şoför, aracı durdurdu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edilirken araçtaki yangın söndürüldü.

TEM'DE YOLCU OTOBÜSÜNDE YANGIN

Bağcılar'da, seyir halindeki şehirlerarası yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Hatay'dan Çorlu'ya seyir halindeki şehirlerarası yolcu otobüsünde, TEM Otoyolu Bağcılar mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 24 yolcunun indirildiği otobüsü duman ve alevler sardı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken otobüs kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle trafiğin tek şeritten sağlandığı TEM Otoyolu'nda araç yoğunluğu oluştu. Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

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İstanbul’da yolcu otobüsü alevlere teslim oldu İstanbul’da yolcu otobüsü alevlere teslim oldu İstanbul’da yolcu otobüsü alevlere teslim oldu
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