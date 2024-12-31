31 Aralık 2024, Salı
Haberler Yaşam Haberleri Kayseri'de fabrika yangını! Müdahale sürüyor

Kayseri'de fabrika yangını! Müdahale sürüyor

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.12.2024 01:17 Güncelleme: 31.12.2024 01:17
ABONE OL
Kayseri’de fabrika yangını! Müdahale sürüyor

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde boru ve profil fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Çıkan yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde boru ve profil fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Organize Sanayi Bölgesi 24. Cadde'deki bir boru ve profil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kayseri’de fabrika yangını! Müdahale sürüyor Kayseri’de fabrika yangını! Müdahale sürüyor Kayseri’de fabrika yangını! Müdahale sürüyor
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör