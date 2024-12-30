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Mersin'de trafik kazası: 1 kişi yaralandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 30.12.2024 23:17
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Mersin’de trafik kazası: 1 kişi yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücü daha sonra sağlık ekiplerine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, Tarsus ilçesi Akgedik Mahallesi'nde M.I.'nın kullandığı 31 R 5287 çekici plakalı tır, önünde ilerleyen ve plakası öğrenilemeyen bir başka tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle zarar gören çekici içerisinde sıkışan sürücü M.I., ihbar üzerine olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı.

Yaralı sürücü daha sonra sağlık ekiplerine teslim edildi.

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Mersin’de trafik kazası: 1 kişi yaralandı Mersin’de trafik kazası: 1 kişi yaralandı Mersin’de trafik kazası: 1 kişi yaralandı

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