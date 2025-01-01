01 Ocak 2025, Çarşamba
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Yılbaşı gecesi dehşet! Evi resmen küle döndü

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.01.2025 01:44
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Yılbaşı gecesi dehşet! Evi resmen küle döndü

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde yılbaşı gecesi iki katlı ahşap evde yangın çıktı. Alevlere teslim olan ahşap ev küle dönerken, alevlerin arasında kalan yaşlı adam yaralandı.Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde yılbaşı gecesi alevlere teslim olan iki katlı ahşap ev küle dönerken, alevlerin arasında kalan yaşlı adam yaralandı.

Olay, Çatalzeytin ilçesine bağlı Güneşler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güneşler köyünde yaşayan 70 yaşındaki Bayram Açıkgöz'e ait iki katlı ahşap evde yangın çıktı.

EVDEKİ VATANDAŞ YARALANDI

Kısa sürede büyüyen yangın evi sardı. Yangın sırasında evde bulunan Bayram Açıkgöz, tahta parçalarının üzerine düşmesi neticesinde yaralandı. Dumandan da etkilenen Bayram Açıkgöz, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Çatalzeytin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

HAYVANLAR KURTARILDI

İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Ahırda bulunan 9 küçükbaş hayvan ve 2 kaz da vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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Yılbaşı gecesi dehşet! Evi resmen küle döndü Yılbaşı gecesi dehşet! Evi resmen küle döndü Yılbaşı gecesi dehşet! Evi resmen küle döndü
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