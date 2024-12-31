Milli Piyango biletiniz gerçek mi? 2025 Sahte Milli Piyango bileti nasıl anlaşılır?

Yeni yıl heyecanı, Milli Piyango biletleriyle taçlanıyor! Ancak bu keyifli gelenek, sahte bilet sorunu nedeniyle bazı tatsız durumlarla gölgelenebiliyor. Hayallerinizi gerçekleştirme yolunda sahte Milli Piyango bileti mağduru olmamak için hangi detaylara dikkat etmeniz gerektiğini biliyor musunuz? İşte, gerçek bir Milli Piyango biletini nasıl tanıyabileceğinizin yolları…

Milli Piyango Bileti (DHA)

Sahte Milli Piyango Bileti Nasıl Anlaşılır?

Güvenilir Satış Noktalarından Alışveriş Yapın

Milli Piyango biletinizi her zaman ruhsatlı ve kayıtlı bayilerden temin edin. Yetkisiz satıcılardan alınan biletlerin sahte olma ihtimali oldukça yüksektir. Satın aldığınız bayinin resmi belgelere sahip olup olmadığını kontrol etmeyi unutmayın.

Damga ve Kaşe Kontrolü Yapın

Gerçek bir Milli Piyango biletinde damga ve kaşe mutlaka bulunur. Bu damga, Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiştir ve biletin orijinalliğinin en önemli kanıtıdır. Eksik ya da silik damgalı biletlerden uzak durun.

Milli Piyango Bileti (DHA)

Filigran ve Kabartma Detaylarını Kontrol Edin

Biletin alt kısmında bulunan kabartmalı güvenlik kodu, biletin gerçek olduğunun bir diğer önemli işaretidir. Ayrıca, kağıdın dokusunun içine işlenmiş Milli Piyango İdaresi logolu filigranı da inceleyerek ve ışığa tutarak biletin sahte olup olmadığını anlamanız mümkün.

Biletin Baskı Kalitesine Dikkat Edin

Gerçek biletlerin baskı kalitesi oldukça yüksektir. Bulanık, silik veya hatalı baskıya sahip biletlerden şüphelenmelisiniz. Bu tür bir durumla karşılaştığınızda biletinizi kesinlikle kontrol ettirin.