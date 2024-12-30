Ordu’da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 kişi hayatını kaybetti

Ordu'nun Akkuş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Dumantepe mevkisinde, Enes Coşkan'ın kullandığı 34 ENS 452 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ormanlık arazide uçuruma yuvarlandı.

Kazadan yaralı olarak kurtarılan Enes Coşkan, 112 acil sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Akkuş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Coşkan, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.