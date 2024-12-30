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İstanbul'da yangın paniği! Mecidiyeköy'de bina alevlere teslim oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.12.2024 16:19 Güncelleme: 30.12.2024 16:58
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İstanbul’da yangın paniği! Mecidiyeköy’de bina alevlere teslim oldu

İstanbul Mecidiyeköy Darcan Sokak'ta bulunan bir binada yangın çıktı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Şişli'de, yıkım işlemi yapılan 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Mecidiyeköy Mahallesi Selahattin Pınar Caddesi'nde yıkım işlemi gerçekleştirilen binanın çatısında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangında binanın yıkılması için çalışan işçiler mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.

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İstanbul’da yangın paniği! Mecidiyeköy’de bina alevlere teslim oldu İstanbul’da yangın paniği! Mecidiyeköy’de bina alevlere teslim oldu İstanbul’da yangın paniği! Mecidiyeköy’de bina alevlere teslim oldu
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