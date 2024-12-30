İstanbul’da yangın paniği! Mecidiyeköy’de bina alevlere teslim oldu

Şişli'de, yıkım işlemi yapılan 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Mecidiyeköy Mahallesi Selahattin Pınar Caddesi'nde yıkım işlemi gerçekleştirilen binanın çatısında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangında binanın yıkılması için çalışan işçiler mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.