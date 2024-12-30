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Kartal'da işçi dolu servis kaza yaptı! 6 yaralı var

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.12.2024 17:37
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Kartal’da işçi dolu servis kaza yaptı! 6 yaralı var

Kartal'da işçileri taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkarırken yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kartal'da işçileri taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI

Kordonboyu Mahallesi Sahil Yolu'nda işçileri taşıyan minibüs ile otomobil henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü araç içinde sıkışırken, servis minibüsündeki 5 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı.

Yaralı 6 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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Kartal’da işçi dolu servis kaza yaptı! 6 yaralı var Kartal’da işçi dolu servis kaza yaptı! 6 yaralı var Kartal’da işçi dolu servis kaza yaptı! 6 yaralı var
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