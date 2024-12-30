Kayseri'de acı olay: Sobadan sızan gaz iki kardeşi hayatta koparttı
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yaşanan trajik olayda, sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle iki kardeş yaşamını yitirdi. Anne ve üç çocuğu ise hastanede tedavi altına alındı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kardeş hayatını kaybederken anne ve 3 çocuğunun hastanede tedavileri devam ediyor.
2 KİŞİ ÖLDÜ 3 KİŞİ TEDAVİ ALTINDA
Yenidoğan Mahallesi'nde sabah yaşanan olayda N.P.'den haber alamayan komşuları durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından eve gelen ekipler; anne N.P. ile çocukları L.P., M.P., H.P., N.P. ve B.P.'yi hareketsiz buldu.
Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen anne ve 5 çocuğu ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan N.P. (14) ve B.P. (11) kardeşler burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anne ve 3 çocuğunun tedavilerinin ise devam ettiği öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.