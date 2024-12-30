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TEM Otoyolu'nda 6 araçlı zincirleme kaza: 8 yaralı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.12.2024 15:03
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TEM Otoyolu’nda 6 araçlı zincirleme kaza: 8 yaralı

TEM Otoyolu Haramidere bağlantısında 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Olay, 13.00 sıralarında TEM Otoyolu Haramidere bağlantısında meydana geldi.

Henüz bilinmeyen bir nedenle yaşanan kazada 6 araç birbirine girdi. Kazada trafik durma noktasına geldi.

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 4'ü çocuk 8 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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TEM Otoyolu’nda 6 araçlı zincirleme kaza: 8 yaralı TEM Otoyolu’nda 6 araçlı zincirleme kaza: 8 yaralı TEM Otoyolu’nda 6 araçlı zincirleme kaza: 8 yaralı

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