TEM Otoyolu'nda 6 araçlı zincirleme kaza: 8 yaralı
TEM Otoyolu Haramidere bağlantısında 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.
Olay, 13.00 sıralarında TEM Otoyolu Haramidere bağlantısında meydana geldi.
Henüz bilinmeyen bir nedenle yaşanan kazada 6 araç birbirine girdi. Kazada trafik durma noktasına geldi.
Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 4'ü çocuk 8 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.