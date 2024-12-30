TEM Otoyolu’nda 6 araçlı zincirleme kaza: 8 yaralı

Olay, 13.00 sıralarında TEM Otoyolu Haramidere bağlantısında meydana geldi.

Henüz bilinmeyen bir nedenle yaşanan kazada 6 araç birbirine girdi. Kazada trafik durma noktasına geldi.

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 4'ü çocuk 8 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.