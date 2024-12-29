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İstanbul'da pitbull vahşeti! Yaşlı adam bacağını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.12.2024 07:45 Güncelleme: 29.12.2024 07:59
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İstanbul’da pitbull vahşeti! Yaşlı adam bacağını kaybetti

stanbul'da geçtiğimiz yıl bir pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 77 yaşındaki Ahmet Donanmaoğlu, ağır yaralanarak bir bacağını kaybetti. Olayın ardından savcı, köpeğin sahibi ve bakıcısı için 2 yıla kadar hapis cezası talep etti.

İstanbul Bakırköy'de geçen yıl pitbull cinsi köpeğin saldırısında ağır yaralanan 77 yaşındaki Ahmet Donanmaoğlu (77) bir bacağını kaybetti.

Olay anından bir kare (ahaber.com.tr arşiv)Olay anından bir kare (ahaber.com.tr arşiv)

Şenlikköy Mahallesi, Yeşilköy Caddesi'ndeki bir işyerinin önünde geçen yıl yaşanan olayda Ahmet Donanmaoğlu, serbest halde bırakılan pitbull cinsi bir köpeğin saldırısına uğradı. Donanmaoğlu ağır yaralanırken, köpeğin sahibi Elif Y. ve bakıcısı Emre A. polislerce gözaltına alındı. İki isim de serbest kaldı.

İlk müdahalesinin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Ahmet Donanmaoğlu yoğun bakımda 6 gün boyunca ölüm kalım mücadelesi verdi. Sonraki süreçte talihsiz adamın sol bacağı diz altından kesilmek zorunda kaldı.

"GEREKLİ TEDBİRLERİ ALMADILAR"

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, korkunç saldırıya ilişkin soruşturmasını geçtiğimiz günlerde tamamladı. Bakırköy Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nün doktor raporunda, Ahmet Donanmaoğlu'nun yaralanmasının kişinin yaşamını tehlikeye sokacak bir durum olduğu, hafif nitelikte olmadığı ve vücudundaki kemik kırığının hayat fonksiyonlarına etkisinin ağır derecede etkileyecek nitelikte olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Olay sonrası yaşlı adamın bir bacağı kesilmek zorunda kaldı (Sabah)Olay sonrası yaşlı adamın bir bacağı kesilmek zorunda kaldı (Sabah)

HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ

Bilirkişi raporunda ise Elif Y. ve Emre A.'nın tehlike arz eden ırklardan olan bir köpekle ilgili gerekli tedbirleri almayarak yaralanmaya sebebiyet verdikleri, bu nedenle kanunen sorumlu oldukları yer aldı.

Savcı, köpeğin sahibine ve bakıcısına 2 yıla kadar hapis cezası istedi (Sabah)Savcı, köpeğin sahibine ve bakıcısına 2 yıla kadar hapis cezası istedi (Sabah)

Savcının iddianamesinde şüpheliler Emre A. ve Elif Y.'nin ayrı ayrı 'taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapsini talep edildi. Savcılık ayrıca, şüphelilerin asgari hadden uzaklaşılarak cezalandırılmasını da talep etti.

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İstanbul’da pitbull vahşeti! Yaşlı adam bacağını kaybetti İstanbul’da pitbull vahşeti! Yaşlı adam bacağını kaybetti İstanbul’da pitbull vahşeti! Yaşlı adam bacağını kaybetti

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