İstanbul'da pitbull vahşeti! Yaşlı adam bacağını kaybetti
stanbul'da geçtiğimiz yıl bir pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 77 yaşındaki Ahmet Donanmaoğlu, ağır yaralanarak bir bacağını kaybetti. Olayın ardından savcı, köpeğin sahibi ve bakıcısı için 2 yıla kadar hapis cezası talep etti.
Şenlikköy Mahallesi, Yeşilköy Caddesi'ndeki bir işyerinin önünde geçen yıl yaşanan olayda Ahmet Donanmaoğlu, serbest halde bırakılan pitbull cinsi bir köpeğin saldırısına uğradı. Donanmaoğlu ağır yaralanırken, köpeğin sahibi Elif Y. ve bakıcısı Emre A. polislerce gözaltına alındı. İki isim de serbest kaldı.
İlk müdahalesinin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Ahmet Donanmaoğlu yoğun bakımda 6 gün boyunca ölüm kalım mücadelesi verdi. Sonraki süreçte talihsiz adamın sol bacağı diz altından kesilmek zorunda kaldı.
"GEREKLİ TEDBİRLERİ ALMADILAR"
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, korkunç saldırıya ilişkin soruşturmasını geçtiğimiz günlerde tamamladı. Bakırköy Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nün doktor raporunda, Ahmet Donanmaoğlu'nun yaralanmasının kişinin yaşamını tehlikeye sokacak bir durum olduğu, hafif nitelikte olmadığı ve vücudundaki kemik kırığının hayat fonksiyonlarına etkisinin ağır derecede etkileyecek nitelikte olduğunun tespit edildiği belirtildi.
HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ
Bilirkişi raporunda ise Elif Y. ve Emre A.'nın tehlike arz eden ırklardan olan bir köpekle ilgili gerekli tedbirleri almayarak yaralanmaya sebebiyet verdikleri, bu nedenle kanunen sorumlu oldukları yer aldı.
Savcının iddianamesinde şüpheliler Emre A. ve Elif Y.'nin ayrı ayrı 'taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapsini talep edildi. Savcılık ayrıca, şüphelilerin asgari hadden uzaklaşılarak cezalandırılmasını da talep etti.
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