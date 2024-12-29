Depremzede kadının bilezikleri çalındı iddiası yalan çıktı! Valilikten açıklama

Hatay'da maskeli 2 kişi, girdikleri evde Ayhan Kıdır'ı (61) darbedip, kolundaki 2 altın bileziği alarak kaçtı.

Olay, Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi Göktürk Sokak'ta meydana geldi. Maskeli 2 kişi, depremde evleri yıkılan Hanifi (69) ve Ayhan Kıdır çiftinin oturduğu müstakil eve girdi. Şüpheliler, evdeki Ayhan Kıdır'ı silahla tehdit edip, dövdükten sonra kolundaki 2 altın bileziği alarak kaçtı. Ayhan Kıdır, durumu önce eşine, ardından da polise bildirdi. Adrese giden polis ekipleri, Ayhan Kıdır'ın ifadesine başvurup çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

"ONLAR BENİM EV PARAMDI"

Ayhan Kıdır, mutfaktayken karşılaştığı 2 şüphelinin ağızını kapatıp, kolundaki 2 burma bileziği aldıklarını söyledi. Kıdır, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde evlerinin yıkıldığını ve kirada oturduklarını belirterek, "Çalınan altınlar biriktirdiğimiz ev parasıydı. Salı günü müteahhitte para verecektik. Ama maalesef altınlarımın hepsi gitti. Yetkililerden yardım bekliyorum. Ben de bir depremzedeyim. Eşim kanser hastası, ben de hastayım. İkimiz birden mahvolduk. Güvencem kalmadı. Devletimizden yardım bekliyorum" dedi.

Evlerini yaptırmak için 2 yıldır para biriktirip altın aldıklarını anlatan Hanifi Kıdır ise mağdur olduklarını ifade ederek yetkililerden yardım istedi.

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Hatay Valiliği, Belen ilçesinde bir kadının evinde gasbedildiği iddiasının doğru olmadığının belirlendiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 61 yaşındaki A.K'nin evinde gasbedildiği iddiasına ilişkin, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince çalışma yürütüldüğü bildirildi.

Ekiplerin A.K. ile görüştüğü belirtilen açıklamada, "A.K. ile yapılan görüşmede, öz oğlu M.K'nin bunalımda olduğunu ve kumar oynadığı için paraya ihtiyacı olduğunu, yaklaşık 2 ay önce oğluna bileziklerini verdiğini, oğluna para vermek için yalan beyanda bulunduğunu, silahlı yağma olayın gerçekleşmediğini belirtmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Sarımazı Mahallesi'nde yaşayan A.K, evine giren silahlı 2 kişinin kolundaki altın bilezikleri gasbettiği iddiasıyla polise başvurmuştu.