Osmaniye’de yürek yakan kaza: Düğüne giderken trafik kurbanı oldu

Feci kaza, akşam saatlerinde Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bulunan bir düğün salonu önünde meydana geldi. İddiaya göre salondaki düğüne misafir olarak gelen 52 yaşındaki evli ve 2 çocuk annesi Cennet Karacücük'e, yolda karşıdan karşıya geçerken sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil çarptı.

Sesi duyan düğündeki davetliler hemen salonun dışarısına çıkarken, yaralı kadına ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı.

YAKINLARI AKIN ETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Karacücük ambulansla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırılırken burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazayı duyan yakınları hastaneye akın ederken kaza sonrası düğün salonu önünde yaşanan panik cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.