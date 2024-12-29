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Mardin'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 kişi yaralandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.12.2024 23:04
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Mardin’de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 kişi yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Yenikent Mahallesi Hastane Caddesi'nde meydana geldi.

Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil ile 47 KM 508 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, motosikletteki 2 kişi yaralandı.

İhbarla üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Mardin’de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 kişi yaralandı Mardin’de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 kişi yaralandı Mardin’de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 kişi yaralandı
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