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Çorum'da 'kaz dövüşü'ne baskın! 70 kişiye ceza yağdı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.12.2024 23:33
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Çorum’da ’kaz dövüşü’ne baskın! 70 kişiye ceza yağdı

Çorum'un Alaca ilçesinde 'kaz dövüşü' ihbarı polis ekiplerini harekete geçirdi. Kaz dövüştürülen yere yapılan baskında 70 şahsa 7 bin 216'şar TL cezai işlem uygulandı.

Çorum'un Alaca ilçesinde polis tarafından kaz dövüştürülen yere yapılan baskında 70 şahsa 7 bin 216'şar TL cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Alaca ilçesinde Şehir Stadyumu'nun yanında bir grup şahsın kazları dövüştürdüğü bilgisine ulaşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Merkez Polis Amirliği ekipleri harekete geçti. Cumhuriyet savcısının talimatı üzerine kazları dövüştürdüğü belirlenen 70 kişiye 7 bin 216'şar TL cezai işlem uygulandı.

Şahısların kazları dövüştürdüğü anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahısların kazları dövüştürdüğü sırada polis ekiplerinin geldiği ve kalabalığın hızla bölgeden uzaklaşmaya çalıştığı görüldü.

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Çorum’da ’kaz dövüşü’ne baskın! 70 kişiye ceza yağdı Çorum’da ’kaz dövüşü’ne baskın! 70 kişiye ceza yağdı Çorum’da ’kaz dövüşü’ne baskın! 70 kişiye ceza yağdı
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