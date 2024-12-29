Düzce’de araç dereye uçtu! Yaralılar var

Düzce'de yayladan dönen arazi aracının dereye uçtuğu kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Merkeze bağlı Samandere Uğurlu köy yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, yayladan dönen arazi aracı kaygan zeminde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Uğur Deresi'ne uçtu. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar çevredeki vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan S.D. (32), T.Y. (44) ve S.U. (32) hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.