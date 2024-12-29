Kar ve yağmur geliyor! Meteoroloji uyardı! Haritalara yansıdı...
Yeni haftada Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava etkili olacak. Marmara, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar, Akdeniz ve Ege kıyılarında yağmur bekleniyor. Doğu Anadolu'da gece sıcaklıkları -10°C'ye kadar düşerken, diğer bölgelerde sıcaklıklar 0°C ila 10°C arasında değişecek. İşte 5 günlük hava tahmini...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Türkiye geneli için yayınladığı hava durumu tahminlerine göre, birçok bölgede sağanak yağış ve kar bekleniyor.
HEM KAR HEM YAĞMUR
Batı Karadeniz ve Marmara'nın kuzeyi karla karışık yağmur ve kar yağışı alacak. İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da da kar etkili olacak. Akdeniz ve Ege'nin kıyı kesimlerinde ise yağmur hakim.
İÇ KESİMLERDE 0 DERECEYİ GÖRECEK
Marmara ve Ege bölgelerinde sıcaklık 4-10°C arasında değişirken, iç kesimlerde 0°C'nin altına düşecek.
GÜNDÜZ DAHİ EKSİLERDE
Doğu Anadolu'nun doğusunda gece sıcaklıkları -10°C'ye kadar düşerken, gündüz dahi sıfırın altında seyredecek.
KARADENİZ'DE FIRTINA UYARISI
Karadeniz kıyılarında sıcaklıklar 3-9°C arasında olacak. Rüzgarlar kuzey yönlerden orta kuvvette eserken, yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli rüzgar ve tipi görülecek.
5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN HARİTASI
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