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Kar ve yağmur geliyor! Meteoroloji uyardı! Haritalara yansıdı...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.12.2024 06:45 Güncelleme: 29.12.2024 06:48
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Kar ve yağmur geliyor! Meteoroloji uyardı! Haritalara yansıdı...

Yeni haftada Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava etkili olacak. Marmara, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar, Akdeniz ve Ege kıyılarında yağmur bekleniyor. Doğu Anadolu'da gece sıcaklıkları -10°C'ye kadar düşerken, diğer bölgelerde sıcaklıklar 0°C ila 10°C arasında değişecek. İşte 5 günlük hava tahmini...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Türkiye geneli için yayınladığı hava durumu tahminlerine göre, birçok bölgede sağanak yağış ve kar bekleniyor.

İstanbul'da gece saatlerinde şiddetini artıran rüzgar, sabah saatlerine kadar etkisini devam ettirdi. (DHA)İstanbul'da gece saatlerinde şiddetini artıran rüzgar, sabah saatlerine kadar etkisini devam ettirdi. (DHA)

HEM KAR HEM YAĞMUR

Batı Karadeniz ve Marmara'nın kuzeyi karla karışık yağmur ve kar yağışı alacak. İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da da kar etkili olacak. Akdeniz ve Ege'nin kıyı kesimlerinde ise yağmur hakim.

İÇ KESİMLERDE 0 DERECEYİ GÖRECEK

Marmara ve Ege bölgelerinde sıcaklık 4-10°C arasında değişirken, iç kesimlerde 0°C'nin altına düşecek.

Van'da çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı (İHA)Van'da çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı (İHA)

GÜNDÜZ DAHİ EKSİLERDE

Doğu Anadolu'nun doğusunda gece sıcaklıkları -10°C'ye kadar düşerken, gündüz dahi sıfırın altında seyredecek.

KARADENİZ'DE FIRTINA UYARISI

Karadeniz kıyılarında sıcaklıklar 3-9°C arasında olacak. Rüzgarlar kuzey yönlerden orta kuvvette eserken, yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli rüzgar ve tipi görülecek.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN HARİTASI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sitesindeki 5 günlük hava tahmin haritaları (MGM resmi web sitesi)Meteoroloji Genel Müdürlüğü sitesindeki 5 günlük hava tahmin haritaları (MGM resmi web sitesi)

Kar ve yağmur geliyor! Meteoroloji uyardı! Haritalara yansıdı...

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Kar ve yağmur geliyor! Meteoroloji uyardı! Haritalara yansıdı... Kar ve yağmur geliyor! Meteoroloji uyardı! Haritalara yansıdı... Kar ve yağmur geliyor! Meteoroloji uyardı! Haritalara yansıdı...
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