Kar ve yağmur geliyor! Meteoroloji uyardı! Haritalara yansıdı...

İstanbul'da gece saatlerinde şiddetini artıran rüzgar, sabah saatlerine kadar etkisini devam ettirdi. (DHA)

HEM KAR HEM YAĞMUR

Batı Karadeniz ve Marmara'nın kuzeyi karla karışık yağmur ve kar yağışı alacak. İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da da kar etkili olacak. Akdeniz ve Ege'nin kıyı kesimlerinde ise yağmur hakim.

İÇ KESİMLERDE 0 DERECEYİ GÖRECEK

Marmara ve Ege bölgelerinde sıcaklık 4-10°C arasında değişirken, iç kesimlerde 0°C'nin altına düşecek.