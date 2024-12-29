Kütahya'da otomobil şarampole devrildi: 2 ağır yaralı
Kütahya'da, Kütahya-Eskişehir kara yolunun 15. kilometresinde Bekir Ö. yönetimindeki otomobil şarampole devrildi. Kazada ağır yaralanan sürücü ve kimliği belirsiz bir kişi, sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kütahya'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Bekir Ö'nün kullandığı 43 AFC 884 plakalı otomobil, Kütahya-Eskişehir kara yolunun 15. kilometresinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü Bekir Ö. ile araçtaki kimliği henüz belirlenemeyen kişi, Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.