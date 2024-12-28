1 yaşındaki bebek camdan aşağıya düştü: Talihsiz yavrunun hayati tehlikesi sürüyor!
Batman'da 1 yaşındaki Muhammed Aras bebek bilinmeyen bir nedenler ikinci katın camından beton zemine düştü. Talihsiz çocuk hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olay, Batman'da bulunan 2 katlı evde meydana geldi. İddiaya göre, Muhammed Aras S., bilinmeyen nedenle evin 2'nci katındaki dairenin açık penceresinden düştü.
Muhammed bebek, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Muhammed bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.