Karnına koyduğu sıcak su torbası patlayan kadın yaralandı

Olay, Yeni Mahalle Kazım Karabekir Caddesi'nde bulunan bir sitenin dairesinde meydana geldi. Karın ağrısı yaşayan Kübra A.(35), kaynar hale getirdiği suyu su torbasına doldurup, karnına koydu. Bir anda patlayan torbadaki kaynar su, Kübra A.'nın karnına döküldü. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kübra A.'nın karnında 2'nci derece yanık oluştuğu belirtildi. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

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