Avcılar’da 2 kişiyi silahla yaralayan şüpheliler yakalandı

Firuzköy Mahallesi'nde Küçükçekmece Gölü yakınlarında 23 Aralık Çarşamba günü saat 01.00 sıralarında iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle otomobile binen 2 kişi, silahla diğerlerine ateş açarak uzaklaştı. 2 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için kapsamlı soruşturma başlattı. Ekipler, yakınlardaki güvenlik kamerası görüntülerini tek tek toplayarak inceledi. İncelemeler sonucunda saldırganların kaçtığı otomobilin plakası tespit edildi. Polis ekipleri, şüphelileri Esenyurt'ta gizlendikleri berber dükkanında yakaladı. Şüpheliler yakalanırken, yapılan aramada uyuşturucu ve uyarıcı madde olarak kabul edilen 140 adet 'Galara' ismi verilen sentetik ecza maddesi, 6 bin 400 lira ve saldırıda kullanılan tabanca ele geçirildi.

Poliste daha önceden suç kaydı bulunan şüphelilerden B.E (21) ile 5 suç kaydı bulunan İ.Ö. (22) gözaltına alındı. Soruşturmaya devam ediliyor.