Hatay ayağa kalkıyor! İskenderun’a yeni sahil projesi

Bakan Murat Kurum, 27- 28 Aralık'ta Hatay'ı ziyaret edecek. İskenderun Sahili'ndeki yeşil alan düzenlemesi ve sosyal donatı çalışmalarını başlatacak. Proje kapsamında, 3.2 kilometrelik sahil şeridinde 26 etaptan oluşan sosyal donatı alanları inşa edilecek. Doğal doku korunarak vatandaşların sahilden istifade etmesi sağlanacak.

ŞANTİYE ZİYARETLERİ DE YAPILACAK

Bakan Kurum Hatay temasları kapsamında Kırıkhan, Antakya ve İskenderun'daki şantiye alanlarını da ziyaret ederek incelemelerde bulunacak.