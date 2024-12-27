Antalya’da ruhsatsız silah operasyonu

Serik Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda, Serik İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Dedektifleri) ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla ruhsatsız silah taşıyan ve bulunduran şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü. Yapılan operasyon sonucunda; 5 adet tabanca, 12 adet av tüfeği, 273 adet 9 mm tabanca fişeği, 300 adet av tüfeği fişeği, 5 adet şarjör ele geçirildi. Yakalanan silah ve mühimmatlarla ilgili olarak adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.

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