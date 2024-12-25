Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıların ardından birçok ilde kar etkisini gösteriyor. Gün boyu etkili olan kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle bir ilde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. İşte detaylar...
Isparta'da gün boyu etkili olan kar yağışı sonucu beklenen buzlanma nedeniyle bazı bölgelerde taşımalı eğitime 26 Aralık 2024 Perşembe günü olmak üzere 1 gün ara verildi.
Isparta Valisi Abdullah Erin, yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı sonrası oluşan buzlanma riskine dikkat çekerek alınan tedbirleri duyurdu. Vali Erin'in yaptığı açıklamaya göre, Isparta il merkezi: Taşımalı sistemle eğitim gören öğrenciler, Keçiborlu ilçesi: Taşımalı sistemle okullara gelen öğrenciler, Sütçüler ilçesi: Tüm köy okullarındaki öğrenciler ile ilçe merkezine taşımalı sistemle gelen öğrenciler, Yenişarbademli ilçesi: Tüm öğrenciler için eğitim ve öğretime bir gün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, öğrencilerin güvenliği için bu kararın alındığı belirtilirken, vatandaşların buzlanma ve olumsuz hava şartlarına karşı tedbirli olmaları istendi.
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