Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Isparta'da okullar 1 gün tatil edildi (Foto: AA)

Isparta Valisi Abdullah Erin, yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı sonrası oluşan buzlanma riskine dikkat çekerek alınan tedbirleri duyurdu. Vali Erin'in yaptığı açıklamaya göre, Isparta il merkezi: Taşımalı sistemle eğitim gören öğrenciler, Keçiborlu ilçesi: Taşımalı sistemle okullara gelen öğrenciler, Sütçüler ilçesi: Tüm köy okullarındaki öğrenciler ile ilçe merkezine taşımalı sistemle gelen öğrenciler, Yenişarbademli ilçesi: Tüm öğrenciler için eğitim ve öğretime bir gün ara verildi.