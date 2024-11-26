Son Dakika! 26 Kasım 2024: Sivas’ta okullar tatil mi? Valilikten açıklama geldi!

25 Kasım Pazartesi günü 22 ilde kar nedeniyle eğitim-öğretime ara verilmişti. 26 Kasım Salı için de yeni tatil kararları gelmeye başladı. Valilikler, meteoroloji raporları doğrultusunda yerel koşulları değerlendirerek kar tatili kararlarını açıklıyor.

Sivas'ta okullar tatil mi? (AA)

Sivas'ta yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime bugün ara verildi. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, meteorolojik veriler doğrultusunda bölgede etkisini sürdürecek yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde tüm okullarda 26 Kasım Salı günü eğitim ve öğretime ara verildiğini belirtti.

Şimşek, paylaşımında "Kar yağışının keyfini çıkarmaya devam." ifadesini kullandı.