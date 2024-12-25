Evde "yıldırım" dehşeti! Çatıya isabet etti tavan çöktü

Burdur'un Çeltikçi ilçesinde bir evin çatısına yıldırım düşmesi sonucu büyük çapta maddi hasar oluşurken, şans eseri olayda yaralanan olmadı.

Olay, sabah saat 06.00 sıralarında Çeltikçi ilçesi Kuzköy'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ahmet Kurul'a ait evin çatısına yıldırım isabet etti. Ahşap tavan parçalanırken, evin camları da büyük bir gürültüyle patladı.

KORİDORUN TAVANI ÇÖKTÜ

Evin içerisinin adeta savaş alanına döndüğü olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Ancak evde büyük çaplı maddi hasar oluştu.

Olayın ardından çekilen görüntülerde evin balkonundaki hasar, koridorda tavan çökmesi ve camların kırılması sonucu yaşanan manzara gözler önüne serildi. Evdeki durum, yıldırımın etkisinin ne kadar büyük olduğunu ortaya koydu.