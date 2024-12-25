TEM otoyolunda öğrenci servisi devrildi! Yaralılar var

TEM otoyolu, Seyrantepe mevkiinde öğrenci servisi devrildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralıların olduğu öğrenildi. Ekiplerin bölgedeki çalışması devam ediyor.

HAFİF ŞEKİLDE YARALILAR VAR

TEM Otoyolu Sarıyer Seyrantepe mevkiinde Edirne yönüne seyreden okul servisi, iddiaya göre bir hafif ticari aracın arkadan çarpması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyere çarparak devrildi. Kazada servisteki öğrenciler ve hostes hafif şekilde yaralanırken, otoyolda trafik yoğunluğu meydana geldi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Olay yerinden ilk kare (DHA)

ÇOCUKLAR TAHLİYE EDİLDİ

Kazayı gören Oktay Kaya, "Bir araba sıkıştırınca, o da sağa geçmek isterken direksiyon hakimiyetini kaybetmiş. İçinde çocuklar varmış. Ben sorduğumda hostes biraz yaralıymış ama çocuklarda bir şey yok dediler. Şu an arabayı kaldırmaya çalışıyorlar. Çocukları tahliye ettiler" dedi.