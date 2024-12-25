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Çanakkale'de fırtına deniz ulaşımını vurdu! Seferler iptal

Filiz Uçan Savaş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.12.2024 16:47
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Çanakkale’de fırtına deniz ulaşımını vurdu! Seferler iptal

Çanakkale'de etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Bozcada ve Gökçeada'ya yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal oldu. Açıklama GESTAŞ firmasından geldi.

Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Geyikli-Bozcaada ile Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

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