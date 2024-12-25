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Balıkesir'deki fabrikada yaşanan patlamada ölenler son yolculuklarına uğurlandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.12.2024 16:08 Güncelleme: 25.12.2024 16:16
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Balıkesir’deki fabrikada yaşanan patlamada ölenler son yolculuklarına uğurlandı

Balıkesir'deki mühimmat fabrikasında gerçekleşen patlamada hayatını kaybeden işçiler Muhammet Ergin, Tuğba Demir, Enes Kırmızı ve Elif Özgür, düzenlenen cenaze törenleriyle son yolculuklarına uğurlandı. Cenaze törenlerinde gözyaşları sel olurken işçilerden Muhammet Ergin'in bir yıl önce bölümünde mutsuz olduğu için kapsül bölümüne geçip burada gösterdiği performansıyla kısa sürede üretim sorumlusu olduğu detayı yürekleri yaktı. İşte detaylar...

Balıkesir'de mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçilerden Muhammet Ergin, Tuğba Demir, Enes Kırmızı ve Elif Özgür son yolculuklarına uğurlandı.

. Patlamada hayatını kaybeden evli ve bir çocuk sahibi Muhammet Ergin'in (34) cenazesi defnedildi (AA). Patlamada hayatını kaybeden evli ve bir çocuk sahibi Muhammet Ergin'in (34) cenazesi defnedildi (AA)

"MUTSUZUM" DİYEREK BÖLÜMÜNÜ DEĞİŞTİRDİ

Ergin'in 2018 yılında elektrik bölümünde fabrikada işe girdiği, 1 sene önce ise bölümünde mutsuz olduğu gerekçesiyle kapsül bölümüne geçip burada gösterdiği performansıyla kısa sürede üretim sorumlusu olduğu öğrenildi. Cenazede Ergin'in ağabeyleri Sercan ve Serdar Ergin ile babası Metin Ergin gözyaşı döktü. Ergin'in cenazesi, kılınan namazın ardından Kamçıllı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Muhammet Ergin için Kamçıllı Mahallesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Evli ve 1 çocuk babası Ergin'in cenazesine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, cenaze törenine katıldı. (AA)Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, cenaze törenine katıldı. (AA)

GAZİOSMANPAŞA'DA CENAZE TÖRENİ

Tuğba Demir için Gaziosmanpaşa Camii'nde düzenlenen cenaze törenine ise Demir'in annesi Sultan, babası Mithat ve kardeşi Tuğçe Demir ve yakınlarıyla Adalet Bakanı Yılmaz Tunç katıldı. 3 yıldır fabrikada çalıştığı öğrenilen Demir'in cenazesi kılınan namazın ardından Çınarlıdere Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Balıkesir'de meydana gelen patlamada hayati kaybeden Tugba Demir toprağa verildi. (DHA)Balıkesir'de meydana gelen patlamada hayati kaybeden Tugba Demir toprağa verildi. (DHA)

EŞİ TABUTUN BAŞINDA AYRILMADI

Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Enes Kırmızı için de Altay Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır da katıldı. Enes Kırmızı'nın eşi Feyza Kırmızı, eşinin tabutu başında bekledi. Kırmızı'nın cenazesi, Çınarlıdere Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Balıkesir'de meydana gelen patlamada hayati kaybeden Enes Kırmızı toprağa verildi. (AA)Balıkesir'de meydana gelen patlamada hayati kaybeden Enes Kırmızı toprağa verildi. (AA)

Elif Özgür için Kepsut Osmaniye Mahallesi Camii'nde düzenlenen törene Özgür'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da katıldı. Özgür'ün yakınları tabutun başında gözyaşı döktü. Kılınan namazın ardından Özgür, Osmaniye Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Balıkesir’deki patlamada acı detay!Balıkesir’deki patlamada acı detay!

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