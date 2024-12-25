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Kayseri'de boya kazanında patlama: 3 yaralı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.12.2024 16:01
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Kayseri’de boya kazanında patlama: 3 yaralı

Kayseri'de bir iş yerinde boya kazanının patlaması sonucu 3 işçi yaralandı. İş yerinde hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Argıncık Kayabaşı Mahallesi 6385'inci Sokak'ta bulunan portatif metal çamaşır kurutmalığı üretilen iş yerinde meydana geldi.

İddiaya göre iş yerinde bulunan boya kazanı, gaz sıkışmasından dolayı patladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Patlama sonucu yaralanan 3 işçi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

İş yerinde hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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