Şile’de İBB’nin dağıttığı sandviçleri yiyen öğrenciler zehirlendi iddiası

İstanbul Valisi Davut Gül zehirlenme vakasıyla ilgili açıklamalarda bulundu (DHA)

"BURADA İZİNLİ DAĞITIM OLMADIĞI İÇİN ŞAHİT NUMUNE YOK"

Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, "Maalesef bugün Şile'mizde 75'inci yıl Ortaokulumuzda, 51 öğrencimiz dağıtılan kumanyalardan zehirlendi. Hastaneye sevk edildi. Çok şükür hayati tehlikeleri yok ama bir zehirlenme var. Böyle olunca da serum başta olmak üzere doktorlarımız gerekli tedavilerini yapıyorlar. Burada normal şartlarda dağıtılan ürünlerde, öncesinde bir şahit numunesi alınması lazım. Burada bir izinli dağıtım olmadığı için alınan bir şahit numune yok. Fakat dağıtılırken, çocukların yarım bıraktığı ve diğer yemeyen çocukların kumanyalarında İl Tarım Müdürlüğümüz numuneleri aldı. Bununla ilgili biz valilik olarak iki tane Milli Eğitim Müfettişimizi görevlendirdik konuyu araştırmak üzere, İl Tarım 'da kendi alanında. Zaten çocuklar zehirlendiği için hastanenin haberi oldu. Sağlığın kendi mekanizması işliyor. Tarım bununla ilgili, gıdayla ilgili denetimlerini yapıyor. Bundan sonraki süreci de hep birlikte takip edeceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şile'de dağıttı. Okulun içerisinde bir dağıtım yok. Okula giden yolun üzerinde kumanya şeklinde gelen öğrencilere dağıtılmış. Bize gelen ilk bilgiler, bizim gördüğümüz nokta bu" ifadelerini kullandı.