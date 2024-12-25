Güngören’de değişmeyen manzara! İSKİ’nin çalışmalarında bu kez de kanalizasyon borusu patladı | Esnaf tepkili

Güngören'de daha önce çöken yolda bu kez de kanalizasyon borusu patladı (Foto: AA)

Durutürk, yetkililerin kendilerine cuma gününe kadar beklemelerini söylediğini belirterek, ''Esnaf şu anda zor durumda. Aşağıda malı olanlar var, ıslanıyor. Çalışamayanlar var, sudan dolayı duvarı patlayan var. Rögarın olduğu yerden duvardan içeriye komple su bastı. Bir an evvel yapılmasını istiyoruz. Üç gün biz bu suyla nasıl baş edeceğiz. Gelip burada çözüm üretmeleri lazım. Dükkanda üç gün gece-gündüz duramayız ki biz.'' diye konuştu.