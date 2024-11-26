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Güngören'de yol çöktü: 2 kamyon mahsur kaldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.11.2024 15:29
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Güngören’de yol çöktü: 2 kamyon mahsur kaldı

Güngören Atatürk Caddesi'nde yol çöktü. 2 kamyon çöken yolda mahsur kaldı. Ekiplerin, olay yerindeki kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yol geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Güngören Atatürk Caddesi'nde yol çöktü. 2 kamyon çöken yolda mahsur kaldı. Ekiplerin, olay yerindeki kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yol geçici olarak trafiğe kapatıldı.

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