Beyoğlu'nda panik anlar! İSPARK’ın kolonları çatladı: Otopark boşaltıldı | Vatandaştan İBB'ye yıllar önce uyarı...
İstanbul Beyoğlu Tepebaşı’nda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait İSPARK otoparkının kolonları çatladı.Büyük paniğin neden olduğu çatlama sonrası otopark boşaltıldı. İSPARK tarafından işletilen otoparkta bulunan bazı araçların çıkış yaptığı ve yeni araç girişine izin verilmediği görüldü. Öte yandan bir sosyal medya kullancısının 6 Haziran 2021 tarihinde İBB Beyaz Masayı etiketleyerek, 'Zemin kat kolonlarında düşey çatlaklar bulunmaktadır bu ciddi bir durumdur kesme çatlakları mevcuttur, onlarca çatlak kolon var. Yetkililerin bilgisine' ifadeleri ile uyardığı görüldü. Ayrıca saat 20.00 sıralarında ise vatandaşlara otoparkın boşaltılması için İSPARK tarafından mesaj gönderildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Beyoğlu'ndaki İstanbul Otopark İşletmeleri Ticaret A.Ş'nin (İSPARK), kolonları çatladı.
Dün ve bugün yaşanan çatlama sonrası otopark, belediye tarafından boşaltıldı. Kolanları çatlayan İSPARK'tan görüntüler vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), iştirak şirketi İSPARK tarafından işletilen Beyoğlu'ndaki Tepebaşı otoparkının gözlemlenen deformasyonlar nedeniyle tedbir amaçlı boşaltılacağını duyurdu.
İBB'den yapılan yazılı açıklamada, "Dün ve bugün Beyoğlu Tepebaşı otoparkında birkaç noktada gözlemlenen deformasyonlar nedeniyle tedbir amaçlı olarak bina ve otoparkın boşaltılması kararı alınmıştır. İlgili uzman ekiplerce belirlenecek eylem planı kapsamında söz konusu yapıya ilişkin gerekli tüm önlemler hızla alınacaktır. Süreç boyunca gelişmelerle ilgili olarak kamuoyu bilgilendirilecektir." ifadelerine yer verildi.
İSPARK tarafından işletilen otoparkta bulunan bazı araçların çıkış yaptığı ve yeni araç girişine izin verilmediği görüldü.
"TADİLAT NEDENİYLE OTOPARKIMIZ HİZMET DIŞIDIR"
Bariyer ve güvenlik şeridi çekilen giriş bölümünde dubalara, "Tadilat nedeniyle otoparkımız hizmet dışıdır." yazıları asıldı.
Zabıta ekiplerinin tedbir amacıyla beklediği otoparkta görevliler tarafından kolonların kontrol edildiği gözlendi.
Öte yandan bir sosyal medya kullanıcısının 6 Haziran 2021 tarihinde İBB Beyaz Masayı etiketleyerek, "Beyoğlu tepebaşında TRT binasının orda bulunan katlı ispark otoparkının zemin kat kolonlarında düşey çatlaklar bulunmaktadır bu ciddi bir durumdur kesme çatlakları mevcuttur, onlarca çatlak kolon var. Yetkililerin bilgisine" ifadeleri ile yetkililere bilgi verdiği görüldü.
"ARACINIZI OTOPARKTAN ÇIKARMANIZI..."
Ayrıca saat 20.00 sıralarında ise vatandaşlara otoparkın boşaltılması için mesaj gönderildi. Mesajda, "Değerli Misafirimiz, Abonesi bulunduğunuz Tepebaşı otoparkında planlanmış olan tadilat ve düzenleme çalışmaları sebebiyle 25.12.2024 (bugün) 20.00'a kadar aracınızı otoparktan çıkarmanızı rica eder, anlayış için teşekkür ederiz." ifadeleri yer aldı.