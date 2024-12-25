Beyoğlu’nda panik anlar! İSPARK’ın kolonları çatladı: Otopark boşaltıldı | Vatandaştan İBB’ye yıllar önce uyarı...

Beyoğlu Tepebaşı İspark otoparkı binada oluşan çatlaklar nedeniyle kapatıldı. (Foto: DHA)

İBB'den yapılan yazılı açıklamada, "Dün ve bugün Beyoğlu Tepebaşı otoparkında birkaç noktada gözlemlenen deformasyonlar nedeniyle tedbir amaçlı olarak bina ve otoparkın boşaltılması kararı alınmıştır. İlgili uzman ekiplerce belirlenecek eylem planı kapsamında söz konusu yapıya ilişkin gerekli tüm önlemler hızla alınacaktır. Süreç boyunca gelişmelerle ilgili olarak kamuoyu bilgilendirilecektir." ifadelerine yer verildi.

İSPARK tarafından işletilen otoparkta bulunan bazı araçların çıkış yaptığı ve yeni araç girişine izin verilmediği görüldü.