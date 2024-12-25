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Balıkesir'de öğrenci servisiyle TIR çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.12.2024 09:46 Güncelleme: 25.12.2024 10:11
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Balıkesir’de öğrenci servisiyle TIR çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Balıkesir'de sabah saatlerinde bir öğrenci servisiyle TIR çarpıştı. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralılar olduğu öğrenildi. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, kazada yaralanan 8 öğrencinin durumunun ağır olduğunu bildirdi.

Balıkesir'de okul servisiyle tırın çarpışması sonucu 8'i ağır, 26 kişi yaralandı. Merkez Pamukçu mevkisinde sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen okul servisi ile tır çarpıştı.

BALIKESİR'DE KORKUNÇ KAZA! ÖĞRENCİ SERVİSİYLE TIR ÇARPIŞTI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle devrilen servisteki 26 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 8 öğrencinin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Balıkesir'de TIR'la çarpışan okul servisi kaza sonrası yan yattı (AA)Balıkesir'de TIR'la çarpışan okul servisi kaza sonrası yan yattı (AA)

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, X hesabından yaptığı açıklamada, merkez Pamukçu mevkisinde saat 08.53'te 27'si öğrenci toplam 29 yolcunun bulunduğu okul servisinin bir tırla çarpıştığını belirterek, "İlk belirlemelere göre 8 öğrencimizin durumu ağırdır. Tüm öğrencilerimiz hastanelere sevk edilmiş olup gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir." ifadesini kullandı.

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