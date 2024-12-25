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Erzincan'da sis bulutları arasında hayran bıraklan görüntüler

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.12.2024 10:06
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Erzincan’da sis bulutları arasında hayran bıraklan görüntüler

Yaban hayatında zengin bir coğrafyaya sahip Erzincan'da sis bulutlarının arkasındaki yüksek kayalıkları mesken tutan dağ keçilerinin görüntüsü mest etti.

Erzincan ile Tunceli arasında yer alan Munzur Dağlarında, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan ve avlanması yasak olan dağ keçileri, sis bulutlarının ardındaki yüksek kesimlerin sarp kayalıklarında beslenirken Görüntü Yönetmeni Muhammed Kösen ve ekibi tarafından görüntülendi.

Dünya Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayınladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunan dağ keçilerinin Erzincan'da çekilen görüntülere izleyenleri adeta mest etti. Sarp kayalıklar arasında meşe filizleri ve otlarla karınlarını doyuran keçiler, bazı zamanlarda da nehir kenarına inerek su ihtiyaçlarını gideriyor.

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