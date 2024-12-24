Küçükçekmece’de metrobüs çilesi! Yine arızalandı

Beylikdüzü'nden Söğütlüçeşme yönüne sefer yapan metrobüs, henüz bilinmeyen bir nedenle arızalandı. Sefaköy ile Yenibosna durakları arasında kalan metrobüs, ekiplerce gidiş ve dönüş güzergahının ortasındaki alana çekildi. Yolcular bir süre bekletildikten sonra araçtan indirildi. Aracın tekrar çalıştırılamaması nedeniyle yolcular başka bir metrobüse aktarıldı.

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