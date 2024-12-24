Küçükçekmece'de metrobüs çilesi! Yine arızalandı
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Küçükçekmece'de, arıza nedeniyle Sefaköy ile Yenibosna arasında duran metrobüsteki yolcular araçtan tahliye edildi. Aracın tekrar çalıştırılamaması nedeniyle yolcular başka bir metrobüse aktarıldı.
Beylikdüzü'nden Söğütlüçeşme yönüne sefer yapan metrobüs, henüz bilinmeyen bir nedenle arızalandı. Sefaköy ile Yenibosna durakları arasında kalan metrobüs, ekiplerce gidiş ve dönüş güzergahının ortasındaki alana çekildi. Yolcular bir süre bekletildikten sonra araçtan indirildi. Aracın tekrar çalıştırılamaması nedeniyle yolcular başka bir metrobüse aktarıldı.