Beton mikserinin altında ölüm-kalım mücadelesi! Hayretler içinde bırakan anlar kamerada

Kaza, Antakya - İskenderun yolu Güzelburç Mahallesi mevkiinde yaşandı. Aynı istikamette ilerleyen beton mikseri, ışıkların yanmasıyla birlikte Türker Özkaya idaresindeki 34 RN 5762 plakalı otomobili önüne kattı. Korku dolu anların yaşandığı olayda beton mikseri, Özkaya ve personelinin içerisinde olduğu otomobili yaklaşık 150 metre sürükledi. Film sahnelerini aratmayan kaza anbean güvenlik kamerasına yansıdı.



"SAĞ ŞERİTTE GİDERKEN BİRDENBİRE KENDİMİZİ TIR'IN ÖNÜNDE BULDUK"

Kazayı hafif şekilde atlatan araç sürücüsü Türker Özkaya, TIR'ın aracı sürüklediği anlarda korku ve endişe yaşadıklarını ifade ederek "Film sahnesini andıran bir kaza yaşadım. Işığın yeşile dönmesiyle yola çıktık. Sağ şeritte giderken birdenbire kendimizi TIR'ın önünde bulduk. TIR, bizi yaklaşık 100-150 metre hiç fark etmemişçesine sürükledi. İnanılmaz bir korku ve endişe içerisindeydik. Yanımda bulunan elemanım panikle kendini araçtan atmak istedi. Korku dolu dakikalar yaşadık" dedi.

Korku dolu kameralara anbean böyle yansıdı (İHA)

Trafikte sık sık kazaya karışan hafriyat kamyonu ve beton mikserlerine karşı önlem alınması gerektiğini söyleyen Özkaya, "Biz bu memlekette bir şeyler üretme, bir şeyler yapma ve şehrimizi yeniden ayağa kaldırma gayretindeyiz. Görüyorum ki insan hayatı çok basit ve ucuz. Canımızdan olabilirdik. Bizi katlaya katlaya götürebilirdi, ölebilirdik. Şoförün ifadesi bizi hiç görmediği yönünde. 'Sen nereden çıktın kardeşim, ben seni görmedim bile' dedi" ifadelerini kullandı.