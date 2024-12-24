Sokak ortasında dehşet! 2 saniyede boynundan bıçakladı

Evli kadının sokak ortasında boynundan bıçaklanmasına ait görüntü (AHABER ARŞİV)

"BENİM HER ŞEYİMSİN" DİYEREK BIÇAKLADI

Sabah'ın haberine göre İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, Koray Çalık (48) aynı iş arkadaşı Fazilet Doğan'a (51) aşık oldu. Doğan ise evli olduğunu ve istediği duygusal birlikteliğin olmayacağını belirtti.

Ancak Çalık kadını takıntı haline getirdi, "Bir gün illa benim olacaksın, senden uzak durmayı düşünmüyorum çünkü benim her şeyimsin" mesajları attı. İşveren, platonik aşığı başka bir şubeye transfer etse de Çalık kadını takip etti, 6 Ocak günü sokak ortasında bıçakladı.