Sokak ortasında dehşet! 2 saniyede boynundan bıçakladı

Kan donduran olay geçtiğimiz ocak ayında İstanbul Ümraniye'de yaşandı. Platonik aşk yaşadığı Fazilet Doğan'ı sokak ortasında bıçaklayan Koray Çalık'ın yargılandığı davaya dikkat çeken bir bilirkişi raporu geldi. Raporda saniye saniye dehşet anı gözler önüne serildi.
"BENİM HER ŞEYİMSİN" DİYEREK BIÇAKLADI
Sabah'ın haberine göre İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, Koray Çalık (48) aynı iş arkadaşı Fazilet Doğan'a (51) aşık oldu. Doğan ise evli olduğunu ve istediği duygusal birlikteliğin olmayacağını belirtti.
Ancak Çalık kadını takıntı haline getirdi, "Bir gün illa benim olacaksın, senden uzak durmayı düşünmüyorum çünkü benim her şeyimsin" mesajları attı. İşveren, platonik aşığı başka bir şubeye transfer etse de Çalık kadını takip etti, 6 Ocak günü sokak ortasında bıçakladı.
SAVCILIK: BU ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTÜR
Savcılık atılan mesajların "cinsel taciz" suçunu oluşturduğunu ve öldürmeye çalıştığını belirterek, "Eylemine devam etmek istedi ancak çevredeki vatandaşların müdahalesi sonucu teşebbüs aşamasında kaldı. Bu, öldürmeye teşebbüstür" dedi. "Kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs", "cinsel taciz" ve "Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından 23 yıla kadar hapsini istedi.
2 SANİYE İÇİNDE BIÇAĞI ENSESİNE VURDU
Olay anına ait kamera görüntülerini bilirkişi saniye saniye analiz etti. Kadın yolda yürürken saldırganın 23:48.43'te koşarak arkasından geldiği, 2 saniye içinde elindeki bıçağı ensesine vurduğu belirtildi.
Kadının yüzünü döndükten sonra saldırganın bıçağı bu kez de göğsüne vurmak için kaldırdığı, talihsiz kadının saldırganı kolundan tuttuğu kaydedilen raporda, "Kendisini korumak için bedenini onun bedenine dayayarak engellemeye çalıştığı görüldü" denildi.
Sonrasında etrafta bulunan vatandaşların olaya müdahale edip saldırganı yere yatırdığı, yaralı kadını uzaklaştırdıkları anlatılan raporda, kadını ayakta tutmaya çalıştıkları ancak yere yığıldığı ve vatandaşların başında beklediği ifade edildi. Tüm olayın kamera kayıtlarından 11 saniye içinde gerçekleştiği belirlendi.