Alkollü sürücüye ders niteliğinde ceza! Ehliyetine 2 yıl el konuldu

Alkollü araç kullanırken 2. kez yakalanan sürücünün ehliyetine 2 yıl el konuldu (İHA)

Bunun üzerine sürücüye 8 bin 75 lira ceza kesilirken, yapılan sorgulamasında 2. kez alkollü araç kullanmaktan yakalandığı tespit edilerek ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.

Araç ise sürücünün ehliyetli bir yakınına teslim edilirken, adli işlem yapılmak ve ifadesi alınmak üzere gözaltına alınan alkollü sürücü Aksaray Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.