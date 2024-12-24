Alkollü sürücüye ders niteliğinde ceza! Ehliyetine 2 yıl el konuldu
Aksaray'da daha önce alkollü araç kullanmaktan ceza alan bir kişiye, ikinci defa alkollü araç kullanmaktan yakalanarak 8 bin 75 lira ceza kesildi. Ayrıca polis ekipleri alkollü sürücüye ders niteliğinde bir ceza vererek, ehliyetine de 2 yıl süreyle el koydu.
Olay, Aratol İstiklal Mahallesi yurtlar bölgesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, rutin yol kontrolü yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri şüphe üzerine 09 HM 850 plakalı otomobili durdurdu.
Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen sürücü M.Y.'nin (24) tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen ekipler sürücüye alkol muayenesi yaptı. Alkolmetreye üfleyen sürücünün 1.09 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Bunun üzerine sürücüye 8 bin 75 lira ceza kesilirken, yapılan sorgulamasında 2. kez alkollü araç kullanmaktan yakalandığı tespit edilerek ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.
Araç ise sürücünün ehliyetli bir yakınına teslim edilirken, adli işlem yapılmak ve ifadesi alınmak üzere gözaltına alınan alkollü sürücü Aksaray Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.
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