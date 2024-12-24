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Ankara'da gecekondu cayır cayır yandı!

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.12.2024 03:40 Güncelleme: 24.12.2024 03:43
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Ankara’da gecekondu cayır cayır yandı!

Ankara'nın Mamak ilçesindeki bir gecekonduda yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüyüp evin tamamını etkisi altına aldı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın sonucunda gecekondu kullanılamaz hale geldi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yangın, akşam saatlerinde Mamak ilçesi Ekin Mahallesi 1615. Sokak'ta bulunan bir gecekonduda çıktı.

GECEKONDU ALEVLERE TESLİM OLDU

Rüzgarın da etkisiyle alevler hızla gecekonduyu sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ankara'da gecekondu alev alev yandı (DHA)Ankara'da gecekondu alev alev yandı (DHA)

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, gecekondu kullanılamaz hale geldi. Olayda yaralanan olmazken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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