Ankara’da gecekondu cayır cayır yandı!

Yangın, akşam saatlerinde Mamak ilçesi Ekin Mahallesi 1615. Sokak'ta bulunan bir gecekonduda çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle alevler hızla gecekonduyu sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.