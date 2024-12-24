Ankara'da gecekondu cayır cayır yandı!
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Ankara'nın Mamak ilçesindeki bir gecekonduda yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüyüp evin tamamını etkisi altına aldı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın sonucunda gecekondu kullanılamaz hale geldi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Yangın, akşam saatlerinde Mamak ilçesi Ekin Mahallesi 1615. Sokak'ta bulunan bir gecekonduda çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle alevler hızla gecekonduyu sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.