7 köpek tarafından parçalandı! 65 yaşındaki kadının içler acısı hali

Olay, gece saatlerinde, merkeze bağlı Güleç köyünde meydana geldi. Hayvanlarına yem vermek için evinin yakınlarındaki ahıra giden Hikmet Tokmak'a, komşusunun olduğunu iddia ettiği 7 köpek saldırdı. Durumu gören köylülerin yardımıyla köpeklerden kurtulan Tokmak, bacağından, kolundan, sırtından ve yüzünden yaralandı.

Tokmak, bacağından, kolundan, sırtından ve yüzünden yaralandı (DHA)

Tokmak, köydekilerin yardımıyla Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ameliyata alınan Tokmak'ın vücuduna 50 dolayında dikiş atıldı. Tokmak, komşusundan şikayetçi olurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı (DHA)

'NEREDEYSE ÖLECEKTİM'

Köpeklerin saldırısına uzun süre maruz kaldığını söyleyen Hikmet Tokmak, "Ben eve giderken bir tanesi bana havladı, ardından 7 tane köpeğin hepsi bana saldırdı. Ben yere düştüm, saldırmaya devam ettiler. 15 dakika boyunca bana saldırdılar. Sahibi çok geç geldi. Ne yaptıysam beni bırakmadılar. Nasıl olduysa boğazımı tutmadılar. O kadar bağırdım çağırdım sahibi geç geldi. Ben neredeyse ölecektim. Ameliyata aldılar beni. 1,5 saat sürdü. 50-60 dikiş atıldı vücudumun her yerine" dedi.