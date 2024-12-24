Hizbullah’ın uyuşturucu kimyageri Eray Uç yakalandı!

İddiaya göre Paraguay'da göstermelik bir bar işleten Eray Uç ve ortağı Münir Öztürk aslında dünya çapında faaliyet gösteren ve Orta Doğu'daki terörist grupları finanse eden devasa bir uyuşturucu kaçakçılığı ağının parçasıydı.
ESRARDAN 18 KAT DAHA GÜÇLÜ: FAS KURUSU
Sabah'ın haberine göre Kimyager Uç, Türkiye'de öğrendiği yöntemlerle kurduğu laboratuvarlarında esrar çiçeğinden elde edilen, kullanıldığında ciddi halüsinasyonlara neden olan, esrardan 18 kat daha güçlü bir uyuşturucu üretiyordu. "Fas Kurusu" adı verilen uyuşturucu, kısa sürede Latin Amerika pazarında büyük ilgi gördü ve dünyanın en pahalı ve saf uyuşturucuları arasında yerini aldı. Kimyager Uç ve ortağı Münir Öztürk ne kadar uyuşturucu üreticisi gibi görünse de aslında Paraguay, Brezilya hattında faaliyet gösteren güçlü bir Hizbullah ağının üst düzey yöneticilerinden Ali Issa Chamas için çalışıyordu.
ŞAMPUAN BİDONLARININ İÇİNE GİZLEMİŞLER
İddiaya göre Lübnan vatandaşı olan Ali Issa Chamas, 2016 yılında Paraguay Uluslararası Havaalanı'nda şampuan bidonlarının içine gizlenmiş 500 kilo rulo halinde emdirilmiş saf kokaini, İstanbul'a göndermeye çalıştığı sırada yakalandı. Chamas'in telefonundan elde edilen bilgiler doğrultusunda Eray Uç ve Münir Öztürk'te, Ciudad del Este'de deki evinde gözaltına alındı.
Evde, Türkiye ve Hollanda'nın yanı sıra Asya'ya göndermek üzere kullanılacak 65 varil şampuan bulundu. Chamas ve Öztürk'ün yakalanmadan kısa bir süre önce başka bir şüpheliyle Amerika Birleşik Devletleri'ne ayda 100 kilo kokain göndermek için el sıkıştıklarını belirlendi.
HASTANEDEN KAÇTI
Alli İssa Chamas, ABD'nin uyuşturucuyla mücadele kurumu DEA'ye verdiği bilgilerin ardından Miami'de tutuklanırken, Eray Uç ve Münir Öztürk ise Paraguay'daki Misiones Cezaevi'ne gönderildi. Ancak tutuklandıktan birkaç ay sonra dizindeki ağrıları bahane ederek Encarnación'da bir hastaneye sevk edilen Uç, tedavi gördüğü sırada kaçmayı başardı. Kendilerine yardım ettiği ileri sürülen Misiones Bölge Cezaevi Müdürü Aldo Ulice Martinez, Güvenlik Şefi Guillermo Manuel Gonzales Amarilla, gardiyan Luis Alberto Morinigo ve sahte sağlık raporu düzenleyen doktor Irio İsmael Monges Rodruguez tutuklandı.
KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU
Eray Uç'un yakalanması için İnterpol, uluslararası düzeyde yakalama kararı çıkartırken, 7 yıl aradan sonra geçtiğimiz Haziran ayında Brezilya'da ilginç bir gelişme yaşandı. Sao Paulo sahilindeki Praia Grande'de bir barda Garip Uç isimli bir şahıs, 8 kilo Fas kuru otuyla birlikte yakalandı.