Hizbullah’ın uyuşturucu kimyageri Eray Uç yakalandı!

İnterpol, tarafından Hizbullah’ın uyuşturucu kimyageri olarak kırmızı bültenle aranan kimyager Eray Uç Brezilya’da yakalandı. Uç’un Paraguay’da kurduğu laboratuvarda esrardan 18 kat daha güçlü sentetik uyuşturucu üreterek dünya geneline yaydığı belirtildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 24.12.2024 14:02 PAYLAŞ ABONE OL

İddiaya göre Paraguay'da göstermelik bir bar işleten Eray Uç ve ortağı Münir Öztürk aslında dünya çapında faaliyet gösteren ve Orta Doğu'daki terörist grupları finanse eden devasa bir uyuşturucu kaçakçılığı ağının parçasıydı.

Hizbullah’ın uyuşturucu kimyageri Eray Uç yakalandı (AHABER ARŞİV) ESRARDAN 18 KAT DAHA GÜÇLÜ: FAS KURUSU Sabah'ın haberine göre Kimyager Uç, Türkiye'de öğrendiği yöntemlerle kurduğu laboratuvarlarında esrar çiçeğinden elde edilen, kullanıldığında ciddi halüsinasyonlara neden olan, esrardan 18 kat daha güçlü bir uyuşturucu üretiyordu. "Fas Kurusu" adı verilen uyuşturucu, kısa sürede Latin Amerika pazarında büyük ilgi gördü ve dünyanın en pahalı ve saf uyuşturucuları arasında yerini aldı. Kimyager Uç ve ortağı Münir Öztürk ne kadar uyuşturucu üreticisi gibi görünse de aslında Paraguay, Brezilya hattında faaliyet gösteren güçlü bir Hizbullah ağının üst düzey yöneticilerinden Ali Issa Chamas için çalışıyordu.