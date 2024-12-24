Marmaray Bostancı durağında intihar!
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Marmaray Bostancı istasyonunda bir kişi intihar etti. Seferlerin tek hat üzerinden yapıldığı belirtilirken, intihar eden kişinin kimliği henüz belirlenemedi.
Marmaray Bostancı istasyonunda bir kişi intihar etti. İntihar eden kişinin kimliği henüz belirlenemedi.
Marmaray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Marmaray Bostancı istasyonu, saat 12.19'da meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte, Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.