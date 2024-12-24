24 Aralık 2024, Salı
Haberler Yaşam Haberleri Marmaray Bostancı durağında intihar!

Marmaray Bostancı durağında intihar!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.12.2024 12:55 Güncelleme: 24.12.2024 13:48
ABONE OL
Marmaray Bostancı durağında intihar!

Marmaray Bostancı istasyonunda bir kişi intihar etti. Seferlerin tek hat üzerinden yapıldığı belirtilirken, intihar eden kişinin kimliği henüz belirlenemedi.

Marmaray Bostancı istasyonunda bir kişi intihar etti. İntihar eden kişinin kimliği henüz belirlenemedi.

Marmaray'da intihar: Seferler gecikmeli yapılıyorMarmaray'da intihar: Seferler gecikmeli yapılıyor

Marmaray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Marmaray Bostancı istasyonu, saat 12.19'da meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte, Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör