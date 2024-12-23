Şanlıurfa’da otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Siverek-Şanlıurfa karayolunda, Millet Bahçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 35 DA 4078 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu şarampole yuvarlandı.