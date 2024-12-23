Şanlıurfa'da otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole uçması sonucu 3 kişi yaralandı. Kazazedeler, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.