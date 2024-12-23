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Şanlıurfa'da otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.12.2024 03:38
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Şanlıurfa’da otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole uçması sonucu 3 kişi yaralandı. Kazazedeler, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, gece saatlerinde Siverek-Şanlıurfa karayolunda, Millet Bahçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 35 DA 4078 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Şanlıurfa'da kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı (İHA)Şanlıurfa'da kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı (İHA)

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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