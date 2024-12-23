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Artvin'de heyelan faciası! Kara yolu ulaşıma kapandı!

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.12.2024 03:23
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Artvin’de heyelan faciası! Kara yolu ulaşıma kapandı!

Artvin-Ardahan karayolunun 22. kilometresinde bir heyelan meydana geldi. Olayda şans eseri can kaybı yaşanmazken, yol trafiğe kapandı. Ekiplerin yaklaşık iki saatlik çalışmasının ardından kara yolu yeniden trafiğe açıldı.

Artvin-Ardahan karayolunun 22. kilometresindeki gece saatlerinde heyelan meydana geldi.

Artvin'de gece meydana gelen heyelan karayolunu ulaşıma kapattı (İHA)Artvin'de gece meydana gelen heyelan karayolunu ulaşıma kapattı (İHA)

Heyelan sırasında şans eseri can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, olay bölgedeki ulaşımı aksattı. Karayolu çift taraflı ulaşıma kapanırken, ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

YOL TEKRARDAN TRAFİĞE AÇILDI

Güvenlik önlemleri altında başlatılan temizlik çalışmaları, yaklaşık iki saatlik yoğun çabanın ardından tamamlandı. Çalışmaların ardından yol, ekiplerin kontrolünde yeniden ulaşıma açıldı.

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