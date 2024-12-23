Gökçeada ve Bozcaada’ya feribot seferlerine fırtına engeli
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Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ, Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle bugün bazı feribot seferlerinin yapılamayacağını açıkladı. İşte iptal edilen seferlerin detayları...
Çanakkale'de, fırtına nedeniyle bugün Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle bugün yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında, Bozcaada'dan saat 14.00, 18.00, Geyikli'den saat 15.00, 19.00 seferleri iptal edildi. Kabatepe-Gökçeada hattındaysa, Gökçeada'dan saat 17.00, Kabatepe'den saat 19.00 seferleri yapılamayacak.