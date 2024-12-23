23 Aralık 2024, Pazartesi
Haberler Yaşam Haberleri Gökçeada ve Bozcaada’ya feribot seferlerine fırtına engeli

Gökçeada ve Bozcaada’ya feribot seferlerine fırtına engeli

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.12.2024 11:28 Güncelleme: 23.12.2024 11:30
ABONE OL
Gökçeada ve Bozcaada’ya feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ, Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle bugün bazı feribot seferlerinin yapılamayacağını açıkladı. İşte iptal edilen seferlerin detayları...

Çanakkale'de, fırtına nedeniyle bugün Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.

BAZI FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle bugün yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında, Bozcaada'dan saat 14.00, 18.00, Geyikli'den saat 15.00, 19.00 seferleri iptal edildi. Kabatepe-Gökçeada hattındaysa, Gökçeada'dan saat 17.00, Kabatepe'den saat 19.00 seferleri yapılamayacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör