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Muğla'daki helikopter kazasında ölenlere veda: Cenaze töreni düzenlendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.12.2024 11:09 Güncelleme: 23.12.2024 11:36
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Muğla’daki helikopter kazasında ölenlere veda: Cenaze töreni düzenlendi

Muğla'da ambulans helikopterin hastane binasına çarpması sonucu düşen helikopterde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan acı olay sonrası 4 kişinin cenazesi memleketlerine gönderildi. Antalya ve Mersin'de kılınan cenaze namazlarının ardından helikopter kazasında hayatını kaybeden kişiler son yolculuğuna uğurlandı.

Muğla'da Eğitim ve Araştırma Hastanesinin binasına çarparak düşen ambulans helikopterde hayatını kaybedenler için Antalya'da tören düzenlendi.

HELİKOPTER KAZASINDA ÖLENLERE VEDA

Helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren sorumlu pilot Tamer Gönül, doktor Cengiz Coşkun ve sağlık personeli Selçuk Saykal'ın Antalya'ya getirilen naaşları işlemlerin tamamlanmasının ardından yetkililerce alındı.

Türk bayrağına sarılı cenazeler, tören için Antalya Ağız ve Diş Hastanesi yanındaki helikopter acil iniş pistine getirildi.

Burada düzenlenen törende, sağlık çalışanlarının öz geçmişleri okundu, saygı duruşunda bulunuldu, dua edildi. Törene katılan aileleri, gözyaşı döktü.

Tamer Gönül'ün cenazesi törenin ardından memleketi İzmit'e gönderildi, Dr. Cengiz Coşkun ve Selçuk Saykal'ın ise Antalya Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden 4 kişi son yolculuğuna uğurlandı (A Haber ekran görüntüsü)Kazada hayatını kaybeden 4 kişi son yolculuğuna uğurlandı (A Haber ekran görüntüsü)

2 KİŞİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Cenazelerin bulunduğu ambulanslar daha sonra Antalya ve Mersin'e hareket etti. Kazada hayatını kaybeden 2 kişi Antalya'da son yolculuğuna uğurlandı.

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