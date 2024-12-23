Muğla’daki helikopter kazasında ölenlere veda: Cenaze töreni düzenlendi

Muğla'da Eğitim ve Araştırma Hastanesinin binasına çarparak düşen ambulans helikopterde hayatını kaybedenler için Antalya'da tören düzenlendi.

Helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren sorumlu pilot Tamer Gönül, doktor Cengiz Coşkun ve sağlık personeli Selçuk Saykal'ın Antalya'ya getirilen naaşları işlemlerin tamamlanmasının ardından yetkililerce alındı.

Türk bayrağına sarılı cenazeler, tören için Antalya Ağız ve Diş Hastanesi yanındaki helikopter acil iniş pistine getirildi.

Burada düzenlenen törende, sağlık çalışanlarının öz geçmişleri okundu, saygı duruşunda bulunuldu, dua edildi. Törene katılan aileleri, gözyaşı döktü.

Tamer Gönül'ün cenazesi törenin ardından memleketi İzmit'e gönderildi, Dr. Cengiz Coşkun ve Selçuk Saykal'ın ise Antalya Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden 4 kişi son yolculuğuna uğurlandı (A Haber ekran görüntüsü)

2 KİŞİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Cenazelerin bulunduğu ambulanslar daha sonra Antalya ve Mersin'e hareket etti. Kazada hayatını kaybeden 2 kişi Antalya'da son yolculuğuna uğurlandı.